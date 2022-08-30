Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Ay yıldızın gölgesi daima umuttur

Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü tüm yurtta coşku ve minnetle kutlanıyor. Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AY YILDIZIN GÖLGESİ ÇAREDİR"

Gençlere seslenen Bakan Muharrem Kasapoğlu "Ay yıldızın gölgesi çaredir. Umuttur. Mazluma dost, haine ise korkudur. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra medeniyet kervanını hep yüksekte tutmak da bu millete nasip olacaktır." dedi.

Bakan Kasapoğlu Dumlupınar'da konuştu "Ay yıldızın gölgesi daima çaredir, umuttur" | Video

"BU KUTLU YÜRÜYÜŞTE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZSÜNÜZ"

Kasapoğlu gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Sizler bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüzsünüz. Sizler sahip olduğunuz inançla ve kararlılığınızla müthiş bir dinamizmin kaynağısınız. Çanakkale'de bayrağı en önde tutanlar gençlerdi. Kuva-yi Milliye saflarında düşmana ilk kurşunu sıkan gençleri 15 Temmuz'da da en ön safta gördük. Çağımızın 15'lisi Erenler. Hain pusularda şehit düşen genç Öğretmenler Aybükeler, Necmettinler her biri bu milletin cesur diri ve dirayetli gençleriydi.