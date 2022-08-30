Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Ay yıldızın gölgesi daima umuttur
Giriş Tarihi: 30.8.2022 17:06 Son Güncelleme: 30.8.2022 17:12

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Ay yıldızın gölgesi daima umuttur

Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Ay yıldızın gölgesi daima umuttur

Son dakika açıklamalarında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü nedeniyle Dumlupınar'da düzenlenen törende konuştu. Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Ay yıldızın gölgesi daima çaredir, umuttur" dedi.

Büyük Zafer'in 100. Yıl Dönümü tüm yurtta coşku ve minnetle kutlanıyor. Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AY YILDIZIN GÖLGESİ ÇAREDİR"

Gençlere seslenen Bakan Muharrem Kasapoğlu "Ay yıldızın gölgesi çaredir. Umuttur. Mazluma dost, haine ise korkudur. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra medeniyet kervanını hep yüksekte tutmak da bu millete nasip olacaktır." dedi.

Bakan Kasapoğlu Dumlupınar'da konuştu "Ay yıldızın gölgesi daima çaredir, umuttur" | Video

"BU KUTLU YÜRÜYÜŞTE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZSÜNÜZ"

Kasapoğlu gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Sizler bu kutlu yürüyüşte en büyük gücümüzsünüz. Sizler sahip olduğunuz inançla ve kararlılığınızla müthiş bir dinamizmin kaynağısınız. Çanakkale'de bayrağı en önde tutanlar gençlerdi. Kuva-yi Milliye saflarında düşmana ilk kurşunu sıkan gençleri 15 Temmuz'da da en ön safta gördük. Çağımızın 15'lisi Erenler. Hain pusularda şehit düşen genç Öğretmenler Aybükeler, Necmettinler her biri bu milletin cesur diri ve dirayetli gençleriydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Ay yıldızın gölgesi daima umuttur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA