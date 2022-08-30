Video Haber Bakan Kasapoğlu Dumlupınar'da konuştu "Ay yıldızın gölgesi daima çaredir, umuttur" | Video
Bakan Kasapoğlu Dumlupınar'da konuştu

Bakan Kasapoğlu Dumlupınar'da konuştu "Ay yıldızın gölgesi daima çaredir, umuttur" | Video

30.08.2022 | 16:51

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kütahya'daki etkinlikte konuştu.

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