CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp





CHP'li Bandırma Belediyesi sundurma ile ilgili suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine kendisi de avukat olan CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Sorunun çözümü için talimatımızı verdik. Mağduriyet yaşamana izin vermeyeceğiz" sözünü verdi. Şehit babasına belediye tarafından kesilen 7 bin liralık kaçak yapı cezası tahsil ettirilmedi. Ancak belediye tarafından dava ile ilgili bir adım atılmadı.