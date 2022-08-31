CHP’nin kanalında tepki çeken savunma sanayii yorumu! Temeli Kenan Evren döneminde atılmış

KARAR YAZARINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: TEMELİ 1980'LERDE ATILDI

Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli savunma sanayii üretimlerini değerlendiren İbrahim Kahveci, "Samsun'da TEKNOFEST var ya, bizim bir uçak görücüye çıkmış, yerli ve milli Kızıl Elma diye. Savunma sanayiinde Türkiye büyük bir başarı elde etti. Ama bu savunma sanayiinin temeli 1980'lerde atıldı. Ağacı ne yaparsınız, fideyi dikersiniz, 10 yıl meyve almazsınız oradan belki de... Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." dedi.

Gazeteci İbrahim Kahveci'den tepki çeken yorum "İHA'ların temeli 80'lerde atıldı" | Video