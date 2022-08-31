Gazeteci İbrahim Kahveci'den tepki çeken yorum "İHA'ların temeli 80'lerde atıldı" | Video

Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, Halk TV'de katıldığı yayında, İHA, SİHA ve insansız savaş uçağı gibi savunma sanayii çalışmalarının temelinin 1980'lerde atıldığını öne sürdü. Kahveci'nin bahsettiği dönemde Cuntacı Kenan Evren ve ekibi vardı. Kahveci'nin sözleri tepki çekti.