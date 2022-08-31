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Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:12 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:18

Son dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine zam!

Son dakika: Ankara’da okul servis ücretlerine zam!

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.

Son dakika haberleri: Velilerin özellikle merak ettiği servis ücretleri, büyükşehirlerde birer birer belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da tarife güncellemesine gidildi.

En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.

Son Dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video

2021-2022 eğitim-öğretim yılında da yüzde 15'lik bir artışa gidilmişti. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 liraydı.

İSTANBUL'DA DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan, İstanbul'da da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmıştı.

Servis ücretlerine yapılan zammın ardından İstanbul'da yeni dönemde; 0-1 km arası servis ücreti 554 liradan 660 liraya, 1-3 km arası servis ücreti 608 liradan 725 liraya yükseldi.

KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu:

0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,

17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1.229 liradan1.465 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 21-23 km 1.280 liradan1.526,00, 23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan km için belirlenen 11,62 lira olan ücret 13,85 lira olarak belirlendi.

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Son dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine zam!
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