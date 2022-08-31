Son dakika haberleri: Velilerin özellikle merak ettiği servis ücretleri, büyükşehirlerde birer birer belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da tarife güncellemesine gidildi.

En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.

Son Dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video

2021-2022 eğitim-öğretim yılında da yüzde 15'lik bir artışa gidilmişti. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 liraydı.