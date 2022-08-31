Son dakika haberleri: Velilerin özellikle merak ettiği servis ücretleri, büyükşehirlerde birer birer belli olmaya başladı. İstanbul'un ardından Ankara'da da tarife güncellemesine gidildi.
En kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.
Son Dakika: Ankara'da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video
2021-2022 eğitim-öğretim yılında da yüzde 15'lik bir artışa gidilmişti. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 liraydı.
İSTANBUL'DA DA SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI
Öte yandan, İstanbul'da da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmıştı.
Servis ücretlerine yapılan zammın ardından İstanbul'da yeni dönemde; 0-1 km arası servis ücreti 554 liradan 660 liraya, 1-3 km arası servis ücreti 608 liradan 725 liraya yükseldi.
KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER
Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu:
0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya,