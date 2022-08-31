Son Dakika: Ankara’da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video
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Son dakika haberi: Başkent Ankara’da servis ücretlerine zam geldi. Okul servis ücreti 0-3 km arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km aşan her km için 150 lira eklenecek. Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 920 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.