Son Dakika: Ankara’da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video

Son dakika haberi: Başkent Ankara’da servis ücretlerine zam geldi. Okul servis ücreti 0-3 km arası yıllık 5 bin 96 lira oldu. Okul servislerinde 15 km aşan her km için 150 lira eklenecek. Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 920 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.