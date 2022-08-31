Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:39 Son Güncelleme: 31.8.2022 15:45

SON DAKİKA | Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

AA
SON DAKİKA | Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

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Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

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SON DAKİKA | Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
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