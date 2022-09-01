Ankara Yunanistan’ın peşini bırakmayacak! Saldırganlığın hesabı sorulacak

Başkan Tayyip Erdoğan, "Yunanistan, hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak aslında NATO'ya meydan okumuştur" sözleriyle dünyayı bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya davet etti.
Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak. Yunanistan tacizlerine ilişkin radar kayıtları ilgililere iletilecek. Milli Savunma Bakanlığı da Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F 16'larına, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.
YUNANİSTAN İNKAR ETTİ
Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kurallarında "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.
NATO SAVUNMA BAKANLARINA GÖNDERİLECEK
Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkâr politikası üzerine karşı harekete geçti. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.
YUNAN UÇAKLARINDAN 256 İHLAL
Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri de devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.
BU KADAR ALENİ ŞIMARIKLIK KABUL EDİLEMEZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.