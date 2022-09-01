Ankara Yunanistan’ın peşini bırakmayacak! Saldırganlığın hesabı sorulacak





YUNAN UÇAKLARINDAN 256 İHLAL



Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri de devam ediyor. Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu. Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.