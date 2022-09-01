Bombacının pimini MİT çekti! Avrupa’dan patlayıcı taşıyordu





Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak üzere hareket geçtiği belirlenen Tarhan, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/ Gara'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonda, beraberindeki başka bir teröristle etkisiz hale getirildi.