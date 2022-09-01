Kılıçdaroğlu ittifak ortakları HDP’yi öve öve bitiremedi: Yerel seçimlerde bize oy verdiler

CHP lideri Kılıçdaroğlu Tele 1'in canlı yayın programında konuk olarak itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. HDP ile ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz. AK Parti MHP BBP ile de görüşüyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşünce özgürce ifade edilmeli. Düşünceleri beğenir ya da beğenmezsiniz katılırsınız ya da katılmazsınız." diye konuştu.

HDP İLE İTTİFAKI ONAYLAYIP, MİTHAT SANCAR'I ÖVDÜ

Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" sorusuna "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, "Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu." diyerek övgüler dizdi.

"HERKESLE KUCAKLAŞIYORUZ, KUCAKLAŞIRIZ"

HDP'nin altılı masada olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız." ifadelerini kullandı.

HDP İLE ORTAK ADAY ÇIKAR MI?

HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da olumlu baktıklarını ifade eden CHP lideri, "Altı lider bir aradayız, zaten HDP de ayrı bir ittifak oluşyuruyor gazetelerden öyle okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımız birinci turda kazanır. Adaylığı belirlersek oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın çıkması gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş çıkacak; Osman Kavala'nın da çıkması lazım, AİHM kararı var." dedi.