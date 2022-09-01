Video Haber Kılıçdaroğlu ittifak ortakları HDP’yi öve öve bitiremedi: Yerel seçimlerde bize oy verdiler | Video
Kılıçdaroğlu ittifak ortakları HDP’yi öve öve bitiremedi: Yerel seçimlerde bize oy verdiler | Video

Kılıçdaroğlu ittifak ortakları HDP’yi öve öve bitiremedi: Yerel seçimlerde bize oy verdiler | Video

01.09.2022 | 23:24

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Kılıçdaroğlu ittifak ortakları HDP’yi öve öve bitiremedi: Yerel seçimlerde bize oy verdiler | Video 00:40
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında 2019 yerel seçimlerinde HDP ile ittifak yaptıklarını itiraf etti ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan övgü ile bahsetti. Kılıçdaroğlu, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısını yineledi.

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