Milli Mücadele kahramanlarının torunları SABAH’a konuştu: Devletimiz bizi gururlandırdı

UNUTULMAMAK TARİFSİZ VE GÜZEL

* İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon: Milli mücadele kahramanlarının aileleri olarak ilk kez böyle büyük bir etkinlikte bir araya geldik. Muazzam bir konser izledik. Böylesine güzel bir konser izlememiştim. Özellikle deniz, hava ve kara kuvvetlerimizin ve mehterimizin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir arada olduğu konser muhteşemdi. Tarifsiz duygular içindeyim. Unutulmaz bir gündü. Dedelerimizin silah arkadaşlarının torunları ile tanışma fırsatı yakaladık. Anılarımızı paylaştık, duygu dolu anlar yaşadık. Ülkemiz için bedel ödemiş kahramanların aileleri olduğumuz için bir kez daha gurur duyduk. Atalarımızın verdiği mücadeleyi 100. yıl kutlama etkinliğinde birebir yaşadık. Ev sahipleri Cumhurbaşkanımız ve eşi hanımefendi bizleri çok güzel ağırladı. Atalarımızın ve bizlerin unutulmaması harikaydı. Dedelerimizin unutulmaması, o mücadele ruhunun gençlere öğretilmesi lazım. Gençlerimizin, tarihine sahip çıkıp ileriye gitmeleri gerekiyor. Tarihi bilen, her şeyi bilir anlar ve tanır.