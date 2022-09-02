Kılıçdaroğlu’nun ’KHK’lılar görevlerine dönecek’ sözlerine tepki! FETÖ’yü serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." sözleri kamuoyunda infiale neden oldu. SABAH'a konuşan şehit yakınları ve gaziler, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
"HAİNLERE SELAM ÇAKTI"
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK
Tankların yol vermesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimini televizyon başında seyreden Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle bir kez daha PKK, FETÖ, DHKP-C ya da diğer terör örgütlerine selam çakmakta, özellikle FETÖ ile helalleşme sürecini planlı şekilde yönetmektedir.
15 TEMMUZ DERNEĞİ
CHP Lideri iktidar hayalleri kurarken FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtmayı ihmal etmiyor. Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı yine milletimiz verecektir.
ŞEHİT YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ
15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, seni safın vatana ihanet edenlerden yana mı yoksa vatan için can verenlerden yana mı? Bu kalkışma dolayısıyla ihraç edilen kişiler konusunda devletimiz titiz davranmıştır. Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. 15 Temmuz gecesi duruşumuz neyse her daim aynı olacaktır. Bizler şehit yakınları olarak vatan hainlerinin karşısında olacağız. Devletimizin adaletine güveniyoruz. 15 Temmuz gecesi, girişime yardım eden, görevlerini ülke menfaati aksine kullananlar ihraç edilmiştir."
MİLLET SANDIKTA GEREKEN DERSİ VERECEK
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Kılıçdaroğlu yine yüreğimizi yaralayan bir açıklama yaptı. İktidara gelmek için kime neyi vadetti merak ediyoruz? Kılıçdaroğlu herhalde FETÖ'cüleri işlerine iade edip bizi cezaevine atmak istiyor. Üç beş oy için bu cennet vatanı pazarlık konusu haline getirmek hoş değil. FETÖ'cüler, ABD'nin, Almanya'nın bütün Batı'nın ve dış güçlerin gönüllü maşalığını yapmıştır. İktidar olmak uğruna ülkemizin kazanımlarını riske atmak, birilerine cesaret vermek hoş değil. FETÖ'cüler açıktan ülkemizi tehdit etti. Bizim silahlarımızla üzerimize kurşun yağdırdı. FETÖ'cüleri Yeniden devletin kritik noktalarına getirmek akıl alır gibi değil. Türk milleti buna asla izin vermez. Bu tarz düşünce sahibi olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.
15 TEMMUZ DERNEĞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
15 Temmuz Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Lideri iktidar hayalleri kurarken FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtmayı ihmal etmiyor. Devletten ihraç edilen örgüt üyelerini görevlerine iade edeceğini açık açık söyleyen ve FETÖ ile iş tutan Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı yine milletimiz verecektir."