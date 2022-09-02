Kılıçdaroğlu’nun ’KHK’lılar görevlerine dönecek’ sözlerine tepki! FETÖ’yü serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın?

MİLLET SANDIKTA GEREKEN DERSİ VERECEK

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Kılıçdaroğlu yine yüreğimizi yaralayan bir açıklama yaptı. İktidara gelmek için kime neyi vadetti merak ediyoruz? Kılıçdaroğlu herhalde FETÖ'cüleri işlerine iade edip bizi cezaevine atmak istiyor. Üç beş oy için bu cennet vatanı pazarlık konusu haline getirmek hoş değil. FETÖ'cüler, ABD'nin, Almanya'nın bütün Batı'nın ve dış güçlerin gönüllü maşalığını yapmıştır. İktidar olmak uğruna ülkemizin kazanımlarını riske atmak, birilerine cesaret vermek hoş değil. FETÖ'cüler açıktan ülkemizi tehdit etti. Bizim silahlarımızla üzerimize kurşun yağdırdı. FETÖ'cüleri Yeniden devletin kritik noktalarına getirmek akıl alır gibi değil. Türk milleti buna asla izin vermez. Bu tarz düşünce sahibi olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.