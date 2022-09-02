Son dakika | CHP’li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler belediyedeki rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini de gözler önüne serdi. Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Hanife Toker arasında geçen konuşmada Morsünbül, kadroların yanlış oluşturulduğundan şikayet ediyor. Morsünbül, "Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Köse'nin rüşvet aldığına dikkat çekiyor. Bir başka tapede ise Morsünbül'ün ilçedeki bir restoranda yer ayırmak istemesi ve "20 bin liranın üzerinde ödemeniz var " diyerek red edilmesi üzerine, İBB'de Tasarım Müdür Yardımcısı olan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'la arasında, "İ…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" dediği öğrenildi.