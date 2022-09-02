Son dakika! Selçuk Bayraktar’dan özel açıklama: Teknolojik kuşatmayı kırdık

AMBARGOLAR ETKİLEMEDİ

Bugün Kanada'nın bize kamera vermemesi bize problem olmaz. Hedef aynı hedef. Biz ASELSAN'ın kamerasını takar devam ederiz. Kanada bizden bir gün İHA isterse onları için sıkıntı olur. Kanada halkı yardım toplamaya başladı İHA almak için.

"TB3 SİHA İLK UÇUŞUNU ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPACAK"

TB3 SİHA'lar ilk uçuşunu önümüzdeki sene yapacak. Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Bayraktar TB3'ü yapacağımızı söylediğimizde 1 yıl sonra ABD'li üretici ve Heron da açıklama yapmaya başladı. Biz de yapacağız diye. Bakalım ilk kim olacak.

"HAYATIMIZI MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE ADAMIŞ AİLEYİZ"

Biz hayatımızı milli teknoloji hamlesine adamış bir aileyiz. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz.