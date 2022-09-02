Video Haber TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor! Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar | Video
TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor! Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar | Video

TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor! Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar | Video

02.09.2022 | 14:45

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TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar "Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak." ifadelerini kullanırken, Kızılelma'nın ilk uçuşunun ne zaman yapılacağını açıkladı..

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