TEKNOFEST’e iki günde 205 bin ziyaretçi

TEKNOFEST Karadeniz, 7'den 70'e her yaştan misafiri ağırlamaya devam ediyor. TEKNOFEST Karadeniz'i ilk 2 günde 205 bin kişi ziyaret etti. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TEKNOFEST Karadeniz'in Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 7'den 70'e teknoloji meraklısı yüz binlerce kişiyi ağırladığı belirtildi. İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlendiği aktarılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında görkemli bir açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST, geride bıraktığı 2 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıyor" ifadelerine yer verildi.TEKNOFEST Karadeniz'in 3. gününde yapılan hava gösterileri nefes kesti. ATAK, Gökbey, F-16 uçaklarının gösterileri büyük beğeni topladı. Solotürk, Türk Yıldızları ve F-16'lar her gün gerçekleştirdikleri muhteşem akrobasi gösterileri ile festival heyecanını zirveye taşıdı. Gencinden yaşlısına binlerce kişi akrobasi gösterilerini büyük coşkuyla izledi.TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretini değerlendirdi. "CHP'den bir milletvekili, Sezgin Tanrıkulu, SİHA'ların yeni dönemin JİTEM'i olduğunu söylemişti" diyen Bayraktar, geçmişte "Devrim" otomobilinin başına gelenleri hatırlattı. Bayraktar, şunları kaydetti: "Bir gün öncesinde, 'Birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar' demişken hemen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi ama bir taraftan da işte o taşların döşendiğini görmek, bu projeleri akamete uğratacak, yola mayın döşemek gibi hususları görmek bizler için üzücü, milletimiz adına üzücü ama biz bunları çok yaşadık. Bugüne kadar mücadelemiz hep bu yönde oldu. Bunlarla mücadele etmeyi bildik." AATEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı, havacılık tarihinde bir ilk olan uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlıyor. TEKNOFEST Karadeniz'e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne hazırlandıklarını belirterek, "18 Mart 2023'e Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2'yi hazırlıyoruz. Projeler aynen, yoğunlukla devam ediyor. Hürjet'in final assamblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunlaşmış durumdayız. Atak- 2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçağımız şu anda yapılıyor. O da 18 Mart'ta hangardan çıkacak" dedi.ASELSAN, "mini/nano İHA" çalışmaları kapsamında geliştirdiği "çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizması"nı TEKNOFEST Karadeniz'de sergiledi. Sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirilen mekanizma ile keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "Hedeflerimiz büyük. Ürettiğimiz tüm algılayıcı sistemleri bu boyuta sığdırabilecek çalışmalarla devam edeceğiz" dedi.TEKNOFEST Karadeniz, gençler tarafından geliştirilen projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ürettikleri elektrikli otomobil "Sancar" dikkat çeken projelerden biri. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde geliştirilen ve yüzde 100 yerliliğe sahip Sancar, 3 saatte şarj olabiliyor ve saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek batarya ile 200 kilometre yol kat edebiliyor. Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araçlar Kulübü Başkanı Meltem Tuzlacı, 2021'de Prof. Dr. Aziz Sancar'ın TEKNOFEST alanında arabalarını inceleyip imzaladığını söyledi.TEKNOFEST Karadeniz, Türk savunma sanayii firmalarından STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği drone yarışı Dünya Drone Şampiyonasi'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonaya Brezilya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Portekiz'e kadar 26 farklı ülkeden 32 yarışmacı katılıyor. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, TEKNOFEST Karadeniz'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Drone Şampiyonası'nda finale kalan Atakan Mercimek, Hüseyin Ablak ve Hüseyin Yılmaz Çimen, Türkiye'yi temsil ediyor.ANKARA Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri tarafından geliştirilen Manyetik Tren Sistemleri Projesi, TEKNOFEST'te sergileniyor. Proje kapsamında tren şeklindeki maketin tabanına, çok soğuduğunda süper iletken haline dönüşen şerit yerleştiriliyor. Yaklaşık eksi 200 derecede süper iletken haline dönüşen şerit, mıknatıslardan oluşan ray üzerine bırakılıyor. Şerit üzerine dökülen azot, tepkimeye girerek mıknatısı itiyor. Böylece tren maketi, birkaç santimetre yükseklikte ilerliyor.