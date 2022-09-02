TEKNOFEST’e ziyaretçi akını! Hava gösterileri nefes kesti





Bayraktar, şunları kaydetti: "Bir gün öncesinde, 'Birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar' demişken hemen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi ama bir taraftan da işte o taşların döşendiğini görmek, bu projeleri akamete uğratacak, yola mayın döşemek gibi hususları görmek bizler için üzücü, milletimiz adına üzücü ama biz bunları çok yaşadık. Bugüne kadar mücadelemiz hep bu yönde oldu. Bunlarla mücadele etmeyi bildik."