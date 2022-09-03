ABD’de uçak kaçırıldı: Şoke eden tehdit! Bölge halkı panikte

Tupelo Polis Departmanı yaptığı açıklamada, " 3 Eylül saat 05.00 civarında Tupelo Polis Departmanı'na bir uçağın Tupelo üzerinde uçtuğu bildirildi. Uçağın pilotu, E911 ile temas kurdu ve kasıtlı olarak WalMart süpermarketine çarpmakla tehdit etti " denildi.

Polis, mağazaları boşaltmak ve insanları mümkün olduğunca bölgeden dağıtmaya çalıştığını söyleyerek, pilotla doğrudan görüştüğünü de belirtti. Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, uçağın yaklaşık 08.35'te Tupelo'nun kuzeyinde hala havada olduğunu ve yetkililerin tehlikeli durumu izlemeye devam ettiğini ekledi.

ABD'de uçak kaçırıldı | Video