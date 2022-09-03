Video Haber ABD'de uçak kaçırıldı | Video
ABD'de uçak kaçırıldı | Video

ABD'de uçak kaçırıldı | Video

03.09.2022 | 17:44

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ABD'de polis, kimliği açıklanmayan bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Missisipi eyaletinde bir markete düşürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

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