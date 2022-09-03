Son dakika: ’Mangır Merdan’ tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?

KANALIN ÖNÜNDE PROTESTO ETMİŞTİ

İnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti.

Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa'da 3 azalma, Muğla'da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!