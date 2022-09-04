Emine Erdoğan: Sağlıklı gıda projesi başlatıyoruz





Emine Erdoğan da IPA'nın sadece hastalıkların tedavisinde değil hastalık oluşmasını önlemek için de çalışma yapması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, "Sağlıklı gıda olmadan herhangi bir ilacın nihai çözüm olduğunu düşünmek mümkün değil" diye konuştu.