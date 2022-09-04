Evlat nöbetindeki annelerden 6’lı masaya öfke: Bizden helallik almaya gelmesinler





Bir oğlu dağa kaçırılan bir oğlu ise PKK tarafından şehit edilen annelerden Necibe Çiftçi: 6'lı masadakiler, bizim çocuklarımızın HDP tarafından dağa gönderildiğini herkesten iyi biliyor. Buna rağmen, terör örgütünün uzantısı olan parti ile birlikte oy uğruna hareket ediyor. Biz anneler olarak sadece HDP'ye karşı değil, kurulan bu 6'lı masaya karşı da artık mücadele etmeye başladık. Onlar bu hareketiyle sadece bizi değil, tüm şehit annelerinin de yüreğini yakıyor.