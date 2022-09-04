Haberler Gündem Haberleri İBB ile THY görevlileri arasında "yalı" tartışması: Şantiye alanı defalarca basıldı
Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:24 Son Güncelleme: 4.9.2022 16:48

İBB ile THY görevlileri arasında "yalı" tartışması: Şantiye alanı defalarca basıldı

DHA
İBB ile THY görevlileri arasında yalı tartışması: Şantiye alanı defalarca basıldı

Ortaköy sahilindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde İBB ile THY görevlileri arasında tartışma yaşandı. THY Güvenlik Müdürü Cihangir Koparan tarafından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzlaşmacı olduklarını iddia ettiği sözlerine göndermede bulunan Cihangir Koparan, "Zira İBB tarafından hiçbir zaman uzlaşma girişimi olmamış, şantiye alanı defalarca zorbalıklarla basılmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ortaköy sahilindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını denetlemek için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gelen İBB genel sekreter yardımcıları ve meclis üyeleri ile THY'nin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

THY'NİN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yalılara girmek isteyen İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.

THY İBB ekibinin iddialarına cevap verdi ve gerçeği açıkladı.

"ŞANTİYE ALANI DEFALARCA BASILMIŞTIR"

THY Güvenlik Müdürü Cihangir Koparan tarafından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Koparan "Mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda, yetkili kamu kurumlarına müracaat edilmiş, yetkili kamu kurumları da bu tür fiili müdahalelere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır.

Kaymakamlık kararı bu maksatla alınan bir karardır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanının kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur.

İBB Başkanının '9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz' şeklinde bir cümlesi var. İBB'nin 9 aydır sabretmesinden değil, şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon dolara yakın kamu yararı taşıyan yatırımının, 9 aydır gasp edilememiş olmasından söz edilebilir.

Zira İBB tarafından hiçbir zaman uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği ve suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıklarla basılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine görüşme ve toplantı talep edilmiş ancak şirketimize cevap dahi verilmemiştir" dedi.

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İBB ile THY görevlileri arasında "yalı" tartışması: Şantiye alanı defalarca basıldı
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