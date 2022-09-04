İBB ile THY görevlileri arasında "yalı" tartışması: Şantiye alanı defalarca basıldı

Zira İBB tarafından hiçbir zaman uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği ve suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıklarla basılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine görüşme ve toplantı talep edilmiş ancak şirketimize cevap dahi verilmemiştir" dedi.

THY’den İmamoğlu’na "Yalı" cevabı: İmamoğlu’nun açıklamaları gerçek dışı