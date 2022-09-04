Son dakika: MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: PKK’nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİT, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü bu kapsamda bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan- yönlendiren Bedirhan Abi'yi hedef listesine dahil etti. MİT, Türk vatandaşı olan ve katıldığı-yönlendirdiği eylemler nedeniyle arama kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin Sincar'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Saha ajanları ve diğer imkanları kullanarak Bedirhan Abi'ye yönelik titiz bir çalışla planlayan MİT, PKK/YBŞ içerisinde tugay sorumlusu seviyesine gelen ve Sincar bölgesinde faaliyetlerine devam eden Bedirhan Abi'yi, kısa süre önce düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirdi.
PKK/YBŞ'NİN TUGAY SORUMLUSU
PKK saflarına 2011'de Şırnak kırsalından katılan Abi, Şırnak'ta silahlı faaliyet gösterdikten sonra Hakkari Yüksekova kırsalına geçti. Daha sonra örgüt yönetimi tarafından Irak alanına kaydırılan terörist Sincar'da PKK-YBŞ'ye bağlı tugay sorumlusu olduğu döneme kadar tabur ve cephe sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
Güvenlik kaynakları, MİT'in Türkiye'de katıldığı eylemler nedeniyle Abi'nin izini sürerek sınırlarımıza kilometrelerce uzaklıktaki Sincar'da etkisiz hale getirmesini benzer suçlar nedeniyle gizlenen diğer sorumlu düzeydeki teröristler üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor.