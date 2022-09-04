Son dakika: MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: PKK’nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİT, daha önce Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü bu kapsamda bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan- yönlendiren Bedirhan Abi'yi hedef listesine dahil etti. MİT, Türk vatandaşı olan ve katıldığı-yönlendirdiği eylemler nedeniyle arama kaydı bulunan Bedirhan Abi'nin Sincar'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Saha ajanları ve diğer imkanları kullanarak Bedirhan Abi'ye yönelik titiz bir çalışla planlayan MİT, PKK/YBŞ içerisinde tugay sorumlusu seviyesine gelen ve Sincar bölgesinde faaliyetlerine devam eden Bedirhan Abi'yi, kısa süre önce düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirdi.