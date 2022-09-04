MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi | Video
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak Sincar bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Türkiye’de silahlı faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Darav Gevda kod Bedirhan Abi’yi düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.