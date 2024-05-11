Video Haber Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu tatbikatı mesajı

11.05.2024 | 19:43

Son dakika haberi... Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

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