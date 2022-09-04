Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar





RADYO YAYINI İPTAL EDİLDİ

İkamete yapılan operasyonda yayın yapmaya yarayan birçok elektronik malzeme ve uydu vericisi bulundu. Emniyet güçleri tarafından el konulan envanterlerle birlikte yayını yapan kişinin tespit edilmesi için ayrı bir çalışma yürütüldü.