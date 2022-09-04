Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 4.9.2022 23:06 Son Güncelleme: 4.9.2022 23:11

SON DAKİKA! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

SON DAKİKA! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye’ye büyükşehirlerde bombalı eylem yapması için gönderilen "Delil" kod adlı terörist Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

"YUNANİSTAN'IN DA İLGİYE İHTİYACI VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin yakalanmasını "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha" sözleriyle duyurdu. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var."

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SON DAKİKA! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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