SON DAKİKA! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

"YUNANİSTAN'IN DA İLGİYE İHTİYACI VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin yakalanmasını "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha" sözleriyle duyurdu. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var."