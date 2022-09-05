Bombalı ve silahlı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist böyle yakalandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.Operayon anı kameralara yansıdı.