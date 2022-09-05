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OTOMATİK OYNAT
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Bombalı ve silahlı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist böyle yakalandı 05.09.2022 | 01:15
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CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir 04.09.2022 | 19:09
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Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'ı korkuttu | Video 04.09.2022 | 14:01
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TEKNOFEST’in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler | Video 01.09.2022 | 15:53
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SSB Başkanı Demir: “TEKNOFEST’i bir de ANKA’nın gözünden izleyelim” | Video 31.08.2022 | 15:43
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Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
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TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.Operayon anı kameralara yansıdı.