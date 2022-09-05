THY uçağında sürpriz doğum

Yaşanan doğum olayını anlatan Kabin Amiri Hakan Doğan uçuş sırasında yolculardan birinin sancısı geldiğini söylediğini ifade ederek "Bunun üzerine doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana'ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik" dedi.