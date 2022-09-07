Kadın terörist havalimanında yakalandı

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu belirlenen Ayşe Ö.'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, 1 Eylül Perşembe günü havalimanında önlem aldı. Polis kontrol noktasında parmak izi kontrolünde kimliği belirlenen Ayşe Ö., gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Ayşe Ö.'nün üzerinde ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye ait sözde üniformalarla fotoğrafları olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Ö. tutuklandı.