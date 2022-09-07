Sabah'ın pek çok defa gündeme getirdiği "Bankamatikçi" Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, memuriyetten çıkarıldı. Karakuş, 6 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yapmıştı. Savunma sonrasında yapılan inceleme sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı, Karakuş'un memuriyetten çıkarılması kararı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan ve Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş'la ilgili "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı. SABAH