Son dakika: Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu: Yüzde 80’lik karşılama oranına imza attık

YÜZDE 80'LİK KARŞILAMA ORANINA İMZA ATILDI

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.