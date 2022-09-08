Barış Yarkadaş’tan İYİ Parti’ye: Ne haddine! Sen CHP’den ihale alıyorsan eleştiririm

"SEN İHALE ALIYORSAN BUNU ELEŞTİRİRİM"

Yarkadaş, bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin suç duyurusuna bir TV programının canlı yayınında yanıt verdi. Yarkadaş "HDP'yi yok saydığınız, takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Haddini aştı' diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm" ifadelerini kullandı.

107 MİLYONLUK İHALE!

Yarkadaş ayrıca ihale iddiasının detaylarını paylaştı. İşte o bomba açıklamalar: Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

"BİZE KIYAK YOKTUR"

'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI İŞE ALIMLARDA AKTİF!

Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

BEYEFENDİNİN EŞİ İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI!

İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım.

Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!