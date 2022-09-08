Video Haber Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm | Video
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm | Video

Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm | Video

08.09.2022 | 23:05

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Son dakika... CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası, İYİ Parti'den çok sert tepkiler gelmiş, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Partili Uğur Poyraz ise CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulundu. İşte bu yaşananların ardından Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye bir cevap daha geldi. Yarkadaş geri adım atmadı ve "Sen CHP'li belediyeden ihale alıyorsan ben seni eleştiririm. İYİ Partili Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldı" dedi.

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