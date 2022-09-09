Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP’yi karıştırdı!

İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.