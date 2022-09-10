Berkin’in katili DHKP-C! Berkin Elvan göz göre göre ölüme sürüklediler

GÖKÇEK "BİZ HALLEDERİZ" DEMİŞ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; H. A.; açlık grevinde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in, "Berkin'i hastaneye götürelim" önerisi üzerine "Biz hallederiz" diyerek İdil Kültür Merkezi'nde Elvan'ı yaralı bir halde saatlerce beklettiğini açıkladı. Hastaneye gitse ve hemen müşahede altına alınsa kuvvetle muhtemel kurtulacak olan Berkin Elvan, örgüt yöneticilerinin kasıtlı tavrı nedeniyle gösterilerde başına isabet eden gaz kapsülünün yol açtığı yaralanmadan ötürü hayatını kaybetti.

KASITLI OLARAK GEÇ GÖTÜRDÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin en önemli kısmı ise örgüt mensubu itirafçı H. A.'nın anlatımları oldu. H. A. Gezi Parkı eylemlerinde başına gaz kapsülü gelmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle alakalı bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan ayrıntıları anlattı. H. A. ayrıca olayların yaşandığı bölgenin el yazısıyla krokisini çizerek savcılığa sundu. Olay günü 16 Haziran 2013'te olay yerinde olan H. A.'nın ifadeleriyle, Elvan'ın DHKP-C üyeleri tarafından hastaneye kasıtlı olarak hastaneye geç götürüldüğü ve göz göre göre ölüme sürüklendiği ortaya çıkarıldı.