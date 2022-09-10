Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti
Giriş Tarihi: 10.9.2022 15:54 Son Güncelleme: 10.9.2022 16:07

Son dakika haberi: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti

DHA
Son dakika haberi: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunan sahil güvenlik botunun Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itildiği anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA