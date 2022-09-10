Video Yaşam Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video
Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video

Son Dakika: Yunan sahil güvenlik botu Bodrum açıklarında böyle görüntülendi! İHA tespit etti | Video

10.09.2022 | 15:51

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunan sahil güvenlik botunun Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itildiği anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi.

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