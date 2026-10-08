Video Yaşam Alacağını istemeye gitti, silahla yaralandı... İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Alacağını istemeye gitti, silahla yaralandı... İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Alacağını istemeye gitti, silahla yaralandı... İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

08 Ekim 2026 12:38

Sarıyer’de iddiaya göre, sattığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin lira olan bedelini alamayan Mehmet G. (41), parayı vereceğini söyleyerek kendisini çağıran Emrah T. (39) ile buluştu. Aralarında çıkan tartışmada Emrah T.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu seken mermi, Mehmet G.’yi iki bacağından yaraladı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 02.24 sıralarında Kumköy (Kilyos) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah T., 10 Kasım 2025'te Mehmet G.'den aldığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini ödemedi. Bunun üzerine Mehmet G., parasını almak için Emrah T. ile iletişime geçmeye çalıştı. İkili arasında hakaret ve tehditlerin yaşandığı süreçte Emrah T., Mehmet G.'yi telefon ve sanal medyadan engelledi; ardından da Mehmet G.'den şikayetçi oldu.

PARAYI VERECEĞİNİ SÖYLEYEREK BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Bir süre sonra Mehmet G. ile yeniden iletişime geçen Emrah T., iddiaya göre, "Sana bir konum atacağım, gel bu işi çözelim, senin paranı vereceğim" diyerek buluşmak istedi. Gönderilen konuma giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Emrah T.'yi aradı. Emrah T., telefonda geleceğini söyledi. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Emrah T. ile Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Emrah T.'nin tabanca çektiği anları Mehmet G. cep telefonuyla kaydetti. Tartışma sırasında Emrah T. 1 el ateş etti. Seken mermi ise Mehmet G.'nin iki bacağını sıyırarak yaralanmasına neden oldu.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Emrah T.'yi gözaltına aldı. Emrah T. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Mehmet G. ile Emrah T. birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'SİLAHSIZ BİR ADAMA SİLAH ÇEKİYORSUN ÖYLE Mİ'

Olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet G.'nin, "Kafama sık, beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi" dediği anlar görülüyor. Emrah T., eşine küfür edildiğini öne sürerek "Bütün yazışmalar var bende" diyor. Mehmet G.'nin, "Tamam, varsa çıkart" sözlerinin ardından " el silah sesi duyuluyor. Emrah T.'nin Mehmet G.'ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.'nin ise "Oğlum bak silahsızım" ve "Hem beni dolandırıyorsun, paramı alıyorsun, üstüne üstlük silahla mı geliyorsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. İkili arasındaki tartışma anları yanlarında bulunan başka bir kişi tarafından kaydediliyor. Diğer yandan görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Mehmet G'nin., Emrah T.'nin aracın parasıyla Beylikdüzü'nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia ederek yetkililerden işlem yapılmasını istediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alacağını istemeye gitti, silahla yaralandı... İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:28
Alacağını istemeye gitti, silahla yaralandı... İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.10.2026 | 12:38
Antalya’da yola harç döken beton mikserine ceza! | Video 01:52
Antalya'da yola harç döken beton mikserine ceza! | Video 08.10.2026 | 12:01
Telefonda kendisini polisi olarak tanıtan dolandırıcılara milyonluk ziynet eşyasını verdi... | Video 00:29
Telefonda kendisini polisi olarak tanıtan dolandırıcılara milyonluk ziynet eşyasını verdi... | Video 08.10.2026 | 11:46
Market sahibinin uyumasını fırsat bildi, elini kolunu sallaya sallaya ürünleri böyle çaldı! | Video 02:45
Market sahibinin uyumasını fırsat bildi, elini kolunu sallaya sallaya ürünleri böyle çaldı! | Video 08.10.2026 | 11:40
Fatih’te kumar operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 01:00
Fatih’te kumar operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 08.10.2026 | 11:38
İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, Maltepe’de çöken binayı değerlendirdi | Video 08:33
İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, Maltepe'de çöken binayı değerlendirdi | Video 08.10.2026 | 10:08
İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi | Video 06:26
İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi | Video 08.10.2026 | 10:05
Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:11
Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 08.10.2026 | 09:49
Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne ’İbrahim İnce’nin bekarlığı’ yazıp cenazesini kaldırdılar | Video 02:36
Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar | Video 08.10.2026 | 09:46
İstanbul Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma devam ediyor: 6 yaşındaki kız çocuğu enkazdan çıkartıldı | Video 03:58
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma devam ediyor: 6 yaşındaki kız çocuğu enkazdan çıkartıldı | Video 08.10.2026 | 09:38
Maltepe’de 7 katlı bina çöktü! İstanbul Valisi Davut Gül: Enkaz altında 7 kişi var | Video 02:20
Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! İstanbul Valisi Davut Gül: Enkaz altında 7 kişi var | Video 08.10.2026 | 09:26
Otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi | Video 01:04
Otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi | Video 08.10.2026 | 09:23
Maltepe’de çöken 7 katlı binada 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldı: O anlar kamerada 01:51
Maltepe'de çöken 7 katlı binada 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldı: O anlar kamerada 08.10.2026 | 09:16
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada 01:44
Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada 08.10.2026 | 09:08
94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu 01:10
94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu 07.10.2026 | 22:42
Adana’da dehşet anları kamerada! Tartıştıkları çocuğu tekme ve yumruklarla dövüp, yerde sürüklediler... | Video 00:48
Adana'da dehşet anları kamerada! Tartıştıkları çocuğu tekme ve yumruklarla dövüp, yerde sürüklediler... | Video 07.10.2026 | 15:32
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: İşte Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkanlar! | Video 01:14
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: İşte Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkanlar! | Video 07.10.2026 | 14:47
Sancaktepe’de park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı! Kavga anı kameraya böyle yansıdı | Video 01:01
Sancaktepe'de park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı! Kavga anı kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2026 | 12:23
Esenyurt’ta yangın paniği! Mahsur kalan kişiler böyle kurtarıldı | Video 05:13
Esenyurt'ta yangın paniği! Mahsur kalan kişiler böyle kurtarıldı | Video 07.10.2026 | 11:29
72 yaşındaki adamı darbedip zorla boş senet imzalattılar | Video 01:01
72 yaşındaki adamı darbedip zorla boş senet imzalattılar | Video 07.10.2026 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA