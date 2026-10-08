Önce boğazını sıktı ardından yerlerde sürükledi: Dehşet anı kamerada | Video

08 Ekim 2026 12:45

Eskişehir’de erkek şahıs, bir cadde üzerinde tartıştığı kadını darp ederek boğazını sıktı ve yerde sürükledi, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli şahıs kadının boğazını iki kez sıktı. Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, şahsın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.