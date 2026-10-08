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Antalya'da yola harç döken beton mikserine ceza! | Video

Antalya'da yola harç döken beton mikserine ceza! | Video

08 Ekim 2026 12:01

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki beton mikserinden yola harç dökülmesi pahalıya mal oldu. Aktoprak Mahallesi'nde çevre ve temizlik denetimi yapan belediye ekipleri, ihlali tespit ederek beton mikserine 200 bin lira idari para cezası uyguladı. Kepez Belediyesi, çevreyi kirletenlere karşı fotokapanlarla 7 gün 24 saat takip ve saha denetimlerini sürdürüyor.

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Kepez Belediyesi, ilçe genelinde çevre ve temizlik kurallarına aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, 6 Ekim 2026 tarihinde Aktoprak Mahallesi 1700 Sokak'ta gerçekleştirdikleri denetim sırasında seyir halindeki bir beton mikserinden yola harç döküldüğünü tespit etti. Çevre kirliliğine neden olan uygulamaya müdahale eden ekipler, gerekli incelemelerin ardından işlem başlattı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında beton mikserine 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

YOLA HARÇ DÖKTÜ, CEZADAN KAÇAMADI

Seyir sırasında beton harcının yola dökülmesi hem çevre kirliliğine hem de yol yüzeyinde temizlenmesi güç bir kirliliğe neden oluyor. Kepez Belediyesi, bu tür ihlallerde yalnızca kirlenen alanların temizlenmesine değil, kirliliğe neden olan kişi ve araçların tespit edilerek gerekli yaptırımın uygulanmasına da önem veriyor.
İlçenin farklı noktalarında kullanılan fotokapan sistemleri de çevre denetimlerinin teknolojik ayağını oluşturuyor. Kepez Belediyesi tarafından 35 noktaya yerleştirilen fotokapanlar, özellikle kaçak çöp, moloz ve atık dökümlerinin yoğun yaşandığı bölgelerde 7 gün 24 saat kayıt yaparak çevreyi kirleten araçların tespit edilmesine yardımcı oluyor.

"ÇEVREYİ KİRLETENLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, kentte yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, çevreyi kirleten uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Kocagöz, "Kepez hepimizin ortak yaşam alanı. Bu şehrin sokaklarını, caddelerini, parklarını ve doğal alanlarını korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullanarak, ilçenin farklı noktalarında kurulan 35 fotokapanla yasaklı bölgelere çöp, moloz ve atık bırakanların tespit edildiğini belirtmişti. Başkan Kocagöz, çevre konusunda yalnızca ceza uygulamaya odaklanmadıklarını, aynı zamanda kentte çevre bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgularken, "Temizlik Kirletmemektir" anlayışının Kepez genelinde yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

"AMACIMIZ SADECE CEZA KESMEK DEĞİL"

Başkan Kocagöz, çevre mücadelesindeki temel hedefin yalnızca cezai işlem uygulamak olmadığını belirterek, temiz ve yaşanabilir bir Kepez oluşturmak için belediye ile vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Kepez Belediyesi'nin çevre denetimlerinde kullandığı fotokapanlar; kaçak atık, moloz ve çöp dökümlerinin yanı sıra çevre güvenliği açısından risk oluşturan olayların tespitinde de kullanılıyor.

DENETİMLER 7 GÜN 24 SAAT SÜRECEK

Aktoprak Mahallesi'nde uygulanan 200 bin liralık ceza, Kepez Belediyesi'nin çevre kirliliğine karşı yürüttüğü denetimlerin son örneklerinden biri oldu.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde kamuya açık alanlarda çevre kirliliğine neden olan uygulamaları takip ederken, tespit edilen ihlaller hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uyguluyor. Kepez Belediyesi, bir yandan saha ekipleriyle denetimlerini sürdürürken diğer yandan fotokapan sistemleriyle riskli bölgeleri 7 gün 24 saat izliyor.

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