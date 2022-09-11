Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca’dan ’Canan Kaftancıoğlu’ açıklaması: Para cezası devletimize ödenecek!

Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun müvekkilim Sayın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU'ya yönelik kişilik haklarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle yapılan yargılama sonucunda eylemine uyan 5337 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a maddesi uyarınca takdiren ve tercihen 365 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE cezalandırılmasına, neticede ise sanığa verilen bu ceza 5337 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/2 maddesi uyarınca bir günlüğü takdiren günlüğü 30,00 TL den çevrilerek 10.620,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Sanık Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımında bu para cezasının müvekkilime ödeneceğine dair gerçeğe aykırı içerikli ifadelere yer vermiştir. Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir.