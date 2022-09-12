İBB örtbas etti, hâkim affetmedi

Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın ile amirin de işine son verilmişti. İşinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mahkeme, Muhammed S.'nin "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı.