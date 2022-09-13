Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun "Hazırım" çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı'nın geleceği hakkında Kılıçdaroğlu'na vize vermediklerini bir kez daha ima etti. Aday tanımlaması yapmaya devam eden Akşener Kılıçdaroğlu ismini anmadı. "Hâlâ tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum. Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı'nın adayı olacak" şeklinde konuşan Akşener özellikle Kılıçdaroğlu ile alakalı soru gelince de kaçamak ancak önemli mesajlar içeren bir cevap verdi.