İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: "Tehlikeye atamayız…" | Video
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Sunucunun, Meral Akşener’e 'Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? Çünkü kendisi 'hazırım' dedi.' sorusu üzerine ne diyeceğini bilemeyen Akşener, 'Ama yani bu çok iyi bir soru olmadı.' diyerek gülmeye başladı ve daha sonra, 'Herkes hazır' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu söyleyen Akşener, 'Tehlikeye atamayız. 2018'deki telaşı yapmamamız gerekiyor. Sağ duyulu ve sakin olmalıyız.' diye konuştu.