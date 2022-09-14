Başkan Erdoğan’dan 6’lı masa talimatı: 7. ve 8. ayağını vatandaşa anlatın





Erdoğan, şöyle dedi:



" Sahada yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu 6'lı masanın 7'nci ortağı PKK destekli HDP, 8'nci ortağı da FETÖ'dür. Bunların adı ortada yok ama 7 ve 8'nci ortakları bunlar. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını çok iyi anlatın. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını anlatın. Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, Türkiye'yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz?