CHP kadrolu HDP’li

HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de bakanlık vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı. CHP'li Nevaf Bilek, partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamalarında Diyarbakır için Kürdistan'ın bir şehri ifadelerini kullandı.
Açıklama büyük tepki toplarken, kendisi CHP'de görünen Bilek'in 7 Haziran seçimlerinde HDP ile nasıl omuz omuza çalıştığı da ortaya çıktı. Bilek'in memleketi Siirt'te görevli olduğu sandıktan CHP'ye sıfır oy çıkarken, HDP'ye ise 37 oy çıktığı belirlendi. O dönem il başkanı olan Bilek'in kendi partisine bile oy vermediği, HDP'yi desteklediği ortaya çıktı.
KURSAKLARINDA KALACAK
Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Gazi Aylar
: KHK'lılara hizmet etme
derdinde olan ve "PKK destekçilerine
bakanlık verilebilir" diyenlere çok
açık mesajımızdır: Bre gafiller siz kimin
bakanlığını kime veriyorsunuz, kimin
toprağını PKK'ya peşkeş çekiyorsunuz?
Devlete ve millete kasteden darbeci
hainleri kimin sokaklarına salıyorsunuz?
Utanmıyor musunuz?
Konya'da yaşayan gazi Ahmet Kıytık (50):
Ben bu ülke için kulaklarımı
verdim, gerekirse kolumu, bacağımı,
canımı veririm. İstedikleri kadar bölmek
istesinler, hevesleri kursaklarında
kalacak. Bu ülkeyi bölemezsiniz, vatan
evlatları buna izin vermez. Atatürk'ün
partisiyiz diyorlar. Böyle insanların
Atatürk'ün partisinde olmasından
dolayı ben utanıyorum. Ben ve benim
gibi birçok kardeşim ülkemiz için gazi
olduk, şehit olduk. Bizler hayattayken
kimse bu ülkeyi bölemez. Buna asla izin
vermeyiz. Tarihte de birçok kez denediler
ama bizi bölmeye güçleri yetmedi,
yetmeyecek de" dedi.