CHP kadrolu HDP’li

HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de bakanlık vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı. CHP'li Nevaf Bilek, partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamalarında Diyarbakır için Kürdistan'ın bir şehri ifadelerini kullandı.Açıklama büyük tepki toplarken, kendisi CHP'de görünen Bilek'in 7 Haziran seçimlerinde HDP ile nasıl omuz omuza çalıştığı da ortaya çıktı. Bilek'in memleketi Siirt'te görevli olduğu sandıktan CHP'ye sıfır oy çıkarken, HDP'ye ise 37 oy çıktığı belirlendi. O dönem il başkanı olan Bilek'in kendi partisine bile oy vermediği, HDP'yi desteklediği ortaya çıktı.: KHK'lılara hizmet etmederdinde olan ve "PKK destekçilerinebakanlık verilebilir" diyenlere çokaçık mesajımızdır: Bre gafiller siz kiminbakanlığını kime veriyorsunuz, kimintoprağını PKK'ya peşkeş çekiyorsunuz?Devlete ve millete kasteden darbecihainleri kimin sokaklarına salıyorsunuz?Utanmıyor musunuz?Ben bu ülke için kulaklarımıverdim, gerekirse kolumu, bacağımı,canımı veririm. İstedikleri kadar bölmekistesinler, hevesleri kursaklarındakalacak. Bu ülkeyi bölemezsiniz, vatanevlatları buna izin vermez. Atatürk'ünpartisiyiz diyorlar. Böyle insanlarınAtatürk'ün partisinde olmasındandolayı ben utanıyorum. Ben ve benimgibi birçok kardeşim ülkemiz için gaziolduk, şehit olduk. Bizler hayattaykenkimse bu ülkeyi bölemez. Buna asla izinvermeyiz. Tarihte de birçok kez denedilerama bizi bölmeye güçleri yetmedi,yetmeyecek de" dedi.